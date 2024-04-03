В Совфеде заявили о кризисе «пяти демократических ценностей» Запада

Сенатор Пушков: Запад отошел от декларируемых им самим ценностей и подменил их

Запад не следует декларируемым им самим ценностям. Об этом в Telegram заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщение неправительственной организации Freedom house о «деградации глобальной свободы».

Политик считает, что Запад отказался от «пяти демократических ценностей»: разнообразия, верховенства закона, свободы слова, равенства и терпимости.

По словам Пушкова, заключающееся в «насыщении госслужб (...) трансами, представителями ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России)» разнообразие вытеснило ранее подразумевавшийся под этим плюрализм мнений. О состоянии свободы слова в западных странах можно судить на примере основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отметил он. Верховенство же закона никак не соотносится с военной агрессией НАТО в Югославии, Ираке, Ливии и в поддержке событий на Украине 2014 года, считает сенатор.

Институт равенства прав на Западе, в частности, в США в настоящее время выражается в разрешении «мужчинам-трансам (...) участвовать в женских спортивных состязания», — продолжил Пушков. Перейдя к последней декларируемой Западом ценности — толерантности — политик отметил, что в XXI веке западный либерализм является «вершиной идейной нетерпимости».

Ранее в МИД России обвинили США в подталкивании народов к вымиранию. С таким заявлением выступил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин, по мнению которого Вашингтон фактически признает наркоманию нормой поведения.