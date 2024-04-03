Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:58, 3 апреля 2024Россия

В Совфеде заявили о кризисе «пяти демократических ценностей» Запада

Сенатор Пушков: Запад отошел от декларируемых им самим ценностей и подменил их

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Запад не следует декларируемым им самим ценностям. Об этом в Telegram заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщение неправительственной организации Freedom house о «деградации глобальной свободы».

Политик считает, что Запад отказался от «пяти демократических ценностей»: разнообразия, верховенства закона, свободы слова, равенства и терпимости.

По словам Пушкова, заключающееся в «насыщении госслужб (...) трансами, представителями ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России)» разнообразие вытеснило ранее подразумевавшийся под этим плюрализм мнений. О состоянии свободы слова в западных странах можно судить на примере основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, отметил он. Верховенство же закона никак не соотносится с военной агрессией НАТО в Югославии, Ираке, Ливии и в поддержке событий на Украине 2014 года, считает сенатор.

Институт равенства прав на Западе, в частности, в США в настоящее время выражается в разрешении «мужчинам-трансам (...) участвовать в женских спортивных состязания», — продолжил Пушков. Перейдя к последней декларируемой Западом ценности — толерантности — политик отметил, что в XXI веке западный либерализм является «вершиной идейной нетерпимости».

Ранее в МИД России обвинили США в подталкивании народов к вымиранию. С таким заявлением выступил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Вершинин, по мнению которого Вашингтон фактически признает наркоманию нормой поведения.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге задержали доцента университета. У него на аватарке в соцсетях стоял флаг Украины

      Отряды шиитов заявили о своей атаке на израильский аэропорт

      Генсек НАТО назвал причину для увеличения военной помощи Украине

      Макрон отказался от помощи США при столкновении с Россией на Украине

      Росгвардейцы обнаружили схрон с вооружением стран НАТО в российском регионе

      Большинство стран НАТО поддержали кандидатуру нового генсека

      В Кремле объяснили рост числа желающих пойти на службу по контракту

      Песков ответил на вопрос о передаче США данных о возможности теракта в «Крокусе»

      Патрушев отверг причастность Украины к взрывам «Северных потоков»

      Основателя крупнейшего в России производителя краски осудили заочно за хищения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше