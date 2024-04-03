В США назвали восстановленный Ан-124 ценным приобретением

MWM: самолеты Ан-124 расширят возможности военно-транспортной авиации России

Россия восстанавливает тяжелые транспортные самолеты Ан-124 «Руслан», которые были на хранении, чтобы расширить возможности военно-транспортной авиации. В публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM) назвали Ан-124 ценным приобретением для страны.

Отмечается, что Ан-124 нужны, чтобы удовлетворить растущие потребности России в перевозке военных грузов. «Русланы», которые остаются самыми тяжелыми самолетами в воздушном парке России, дополнят военно-транспортные Ил-76. В публикации подчеркнули, что Ан-124 «идеально подходят» для перевозки истребителей и других крупногабаритных грузов.

«В настоящее время у России нет других возможностей приобрести грузовые самолеты сопоставимого размера, кроме как путем восстановления корпусов самолетов советского производства, находящихся на хранении», — пишет издание. Автор отметил, что США столкнулись с аналогичными проблемами после завершения производства самолетов C-5 Galaxy и C-17 Globemaster в 1989 и 2015 годах соответственно.

Ан-124 совершил первый полет в 1982 году. Самолеты выпускали на заводах в Киеве и Ульяновске до середины 1990-х, а в 2000-х годах на предприятиях достроили имеющиеся Ан-124. Всего на двух заводах выпустили 56 «Русланов».

В марте министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ремонт и модернизация тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» позволят продлить срок их эксплуатации до 45 лет.