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06:32, 6 марта 2024Наука и техника

Срок эксплуатации самолетов «Руслан» продлят

Шойгу: срок эксплуатации самолетов Ан-124 «Руслан» продлят с 20 до 45 лет

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ремонт и модернизация тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» позволят продлить срок их эксплуатации до 45 лет. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Ремонт и модернизация позволит продлить срок эксплуатации самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет», — сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

Министр отметил, что капитальный ремонт двигателей Д-18Т, которые устанавливают на Ан-124, в интересах Минобороны осуществляет Уральский завод гражданской авиации.

Также Шойгу подчеркнул, что мероприятия по импортозамещению элементов двигателя Д-18Т украинского производства успешно реализуются. В эксплуатацию поставили уже 49 отремонтированных силовых агрегатов.

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Ан-124 совершил первый полет в 1982 году. Силовая установка «Руслана» состоит из четырех двигателей Д-18Т с тягой 23,4 тысячи килограмм-сил каждый.

В октябре Шойгу призвал удвоить число самолетов Ан-124-100 к 2025 году, поскольку для них имеются двигатели.

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      Даниил Иринин
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