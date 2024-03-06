Срок эксплуатации самолетов «Руслан» продлят

Шойгу: срок эксплуатации самолетов Ан-124 «Руслан» продлят с 20 до 45 лет

Ремонт и модернизация тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» позволят продлить срок их эксплуатации до 45 лет. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Ремонт и модернизация позволит продлить срок эксплуатации самолетов Ан-124 с 20 до 45 лет», — сказал он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

Министр отметил, что капитальный ремонт двигателей Д-18Т, которые устанавливают на Ан-124, в интересах Минобороны осуществляет Уральский завод гражданской авиации.

Также Шойгу подчеркнул, что мероприятия по импортозамещению элементов двигателя Д-18Т украинского производства успешно реализуются. В эксплуатацию поставили уже 49 отремонтированных силовых агрегатов.

Ан-124 совершил первый полет в 1982 году. Силовая установка «Руслана» состоит из четырех двигателей Д-18Т с тягой 23,4 тысячи килограмм-сил каждый.

В октябре Шойгу призвал удвоить число самолетов Ан-124-100 к 2025 году, поскольку для них имеются двигатели.