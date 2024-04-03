Полковник Макгрегор: привязанные к золоту валюты в БРИКС ударят по доллару

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что объединение БРИКС, в котором лидирует Россия, угрожает безопасности доллара. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Макгрегор подчеркнул, что США господствуют на мировой финансовой арене, однако времена меняются. Он отметил лидерство Москвы в БРИКС и подчеркнул, что организация растет очень быстро.

«И скоро мы увидим привязанную к золоту валюту в большей части Евразии. Как только она начнет развиваться, доллар будет терять былое значение, а затем будет исключен», — допустил полковник.

Военный добавил, что дела для США идут не очень хорошо. Он подчеркнул, что невозможно печатать деньги для покрытия растущих трат.

Ранее Макгрегор назвал негативный исход возможной конфискации российских активов. По его мнению, в таком случае финсистема США рухнет из-за резкой распродажи американских государственных облигаций.