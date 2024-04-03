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16:55, 3 апреля 2024Наука и техника

В зоне СВО испытали российский «Тетраэдр»

В зоне СВО испытали российский комплекс РЭБ «Тетраэдр»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В зоне специальной военной операции успешно испытали российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Тетраэдр», предназначенный для противодействия FPV-дронам. Об этом со ссылкой на представителя разработчика Андрея Иванова сообщает РИА Новости.

«Принцип работы: постановка широкодиапазонной помехи на каналы управления, в том числе со смещенными частотами. Простой и надежный подавитель, который прошел жесткую программу тестирования, доказал свою эффективность», — сказал собеседник.

Изделие можно монтировать на военные и гражданские объекты, стационарные и подвижные. Комплекс стоит около 300 тысяч рублей.

В марте агентство со ссылкой на командира подразделения РЭБ сообщило, что Вооруженным силам России стали известны характеристики дронов Вооруженных сил Украины. Соответствующие трофейные беспилотные летательные аппараты, перехваченные на запорожском направлении, были изучены российскими специалистами.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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