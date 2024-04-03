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11:23, 3 апреля 2024Бывший СССР

Военкор сообщил о 20 сбежавших в Россию офицерах ВСУ

Военкор Хайруллин сообщил, что за два года в Россию сбежали 20 офицеров ВСУ

Фото: Reuters

В 2023 и 2024 годах в Россию сбежали 20 высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале российский военный корреспондент Марат Хайруллин.

Он указал, что это неофициальная информация. «Оказывается, в прошлом году в Россию сбежали 12 высокопоставленных офицеров ВСУ: служащие Генштаба ВСУ и разведуправления. Трое из них генералы. Причем один генерал "встал на лыжи" ровно через неделю после присвоения ему звания», — написал Хайруллин, добавив, что с начала этого года в Россию сбежали восемь военных.

По мнению военкора, это происходит из-за полного морального разложения ВСУ.

Он также сообщил, что, по разным данным, в Генштабе ВСУ числятся 123 офицера, около 30 процентов из них — «натовские офицеры».

Ранее в апреле офицер Вооруженных сил Украины под ником «Ночной Сталкер» рассказал в соцсетях о способах давления на мобилизованных. По его словам, некоторым новобранцам для появления мотивации идти на фронт хватает разговора. Однако в отношении некоторых мобилизованных используются «армейские методы». В их числе — стрельба над головой.

В марте газета The New York Times писала, что мобилизованные на Украине солдаты стары, больны и не хотят воевать, не имея на то обоснованной мотивации. Отмечалось, что в среднем из 200 мобилизованных «лишь 25 человек действительно хотят воевать».

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      Варвара Кошечкина
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