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14:49, 3 апреля 2024Мир

Захарова назвала вбросом сообщения СМИ о предупреждении США о теракте

Захарова назвала вбросом сообщения СМИ о предупреждении США о теракте
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вбросом сообщения американских СМИ, в которых утверждалось, что США за две недели до террористического акта в «Крокус Сити Холле» направили России предупреждение о возможной атаке. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы настолько уже привыкли к американским, с одной стороны, вбросам в информационное пространство, потом отказу от своих же собственных заявлений, что мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны фактологический материал на эту тему», — заявила дипломат.

Захарова также попросила узнать у США, «когда, кому они передавали эту информацию» о готовящемся теракте в концертном зале.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на местных чиновников сообщила, что Соединенные Штаты якобы за две недели до теракта проинформировали Россию, что «Крокус» является одной из потенциальных целей террористов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал сообщение американской газеты, заявив, что в Кремле нет данных о предупреждении от США.

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      Елизавета Мытарева
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