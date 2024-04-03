Песков ответил на вопрос о передаче США данных о возможности теракта в «Крокусе»

Песков: в Кремле нет данных о том, предупреждали ли США о возможности теракта

В Кремле нет данных о том, действительно ли США предупреждали о возможности теракта в «Крокус Сити Холле». Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на местных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы за две недели до теракта проинформировал Россию, что «Крокус Сити Холл» является одной из потенциальных целей террористов.

Информация о возможных терактах является предметом взаимодействия между специальными службами, пояснил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

3 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о предвзятом освещении на Западе теракта в «Крокус Сити Холле». По его словам, действия террористов были срежиссированы в нужном для Запада русле. Все причастные к теракту понесут заслуженное наказание, подчеркнул он.

