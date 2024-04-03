Землетрясение на Тайване попало в прямой эфир телеканала

Землетрясение на Тайване попало в прямой эфир телеканала SET News

Землетрясение на Тайване попало в прямой эфир телеканала SET News. Фрагмент, на котором запечатлен этот момент, доступен в соцсети X (бывшая Twitter).

На видео, распространившемся в сети, ведущая зачитывала новости, когда студия вдруг начала трястись. Девушка при этом сохранила равновесие и продолжила эфир.

Пользователи соцсети X восхитились поведением ведущей. «Она заслуживает повышения», «Ей стоило подумать о своей безопасности», «Это профессионализм», «Она сохранила самообладание, несмотря на землетрясение магнитудой 7,5», — написали они под публикацией.

О том, что около Тайваня произошло мощное землетрясение, стало известно 3 апреля. Магнитуда подземных толчков составила 7,5 балла. Позднее отмечалось, что это землетрясение стало для Тайваня самым сильным за последние 25 лет.