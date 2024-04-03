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18:33, 3 апреля 2024Экономика

Живущая в Тайване россиянка отметила отсутствие оповещения перед землетрясением

Живущая в Тайване россиянка заявила, что оповещения перед землетрясением не было

Фото: Taiwan National Fire Agency / Handout / Reuters

Живущая в Тайване россиянка заявила, что власти не предупредили людей о предстоящем мощном землетрясении. Об отсутствии оповещения, а также о своих ощущениях от пережитого стихийного бедствия она рассказала в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Александра сообщила, что живет на острове десять лет и работает с детьми. Она призналась, что испытала сильный стресс из-за подземных толчков в среду, 3 апреля: «Очень страшное землетрясение, самое сильное за последние 25 лет и действительно самое сильное и страшное за мою память жизни на этом острове. Было состояние шока, когда перед глазами сходили стены, плавала линия горизонта, все вокруг гремело, с полок все сыпалось, разбивалось, и непонятно было, что делать». Жительница Тайваня добавила, что правительство, как правило, уведомляет граждан о стихийных бедствиях, однако на этот раз никаких предупреждений не поступило.

Александра рассказала, что ей пришлось успокаивать напуганных детей, когда она пришла на работу. «Мне нужно было контролировать и свои эмоции и страх, и успокаивать малышей, говорить им, что все нормально, такое бывает в жизни и что от природы не знаешь, чего ожидать. Сегодня произошло очень страшное землетрясение, но мы обошлись минимальным ущербом», — заключила очевидица природной катастрофы.

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Ранее в этот же день стало известно, что на Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,5. Его эпицентр находился вблизи восточного побережья Тайваня. Через 15 минут после первых толчков метеорологи проинформировали о повторном землетрясении магнитудой 6,6. Стихийного бедствия не пережили девять человек, еще 800 получили травмы, 50 пропали без вести. Землетрясение признали самым мощным за последние 25 лет.

Еще одна русскоязычная жительница острова сообщила, что власти проинформировали население о том, что в течение дня подземные толчки могут продолжиться.

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      Полина Кислицына
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