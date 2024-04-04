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13:46, 4 апреля 2024Ценности

59-летняя звезда «Секса в большом городе» показала внешность без макияжа

Фото: @iamkristindavis

Американская актриса Кристин Дэвис показала внешность без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

59-летняя звезда сериала «Секс в большом городе» предстала на фоне дома и деревьев в бордовом топе с глубоким декольте, которое частично обнажало ее грудь, и розовой расстегнутой рубашке. При этом знаменитость распустила длинные темные волосы, уложенные в крупные локоны.

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Кроме того, на размещенном снимке видно, что артистка отказалась от косметических средств, демонстрируя естественную внешность с мелкими мимическими морщинами.

В марте 44-летняя экс-солистка «ВИА Гры» показала внешность без макияжа. Жена певца и продюсера Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поделилась снимком, на котором запечатлела себя в зеркало.

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      Екатерина Ештокина
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