Белый дом отверг идею передать НАТО координацию поставок оружия на Украину
США не передаст под руководство Североатлантического альянса группу «Рамштайн», координирующую поставки оружия на Украину. Данную идею отверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает The Hill.
По словам советника, страны, участвующие в группе «Рамштайн», объединяет американское лидерство. «Она больше, чем НАТО, это около 50 стран по всему миру, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе», — уточнил он.
Как отмечает издание, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил альянсу рассмотреть возможность возглавить группировку, что рассматривается как попытка защититься от растущего влияния США в вопросе помощи Украине.
Ранее Кирби заявил, что не собирается спекулировать относительно гипотетических дискуссий, которые некоторые союзники по НАТО могут вести или не вести. Он также назвал обсуждение этого вопроса предварительным.