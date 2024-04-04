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10:59, 4 апреля 2024Мир

Белый дом отверг идею передать НАТО координацию поставок оружия на Украину

Кирби: США не передаст НАТО координацию поставок оружия на Украину

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

США не передаст под руководство Североатлантического альянса группу «Рамштайн», координирующую поставки оружия на Украину. Данную идею отверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает The Hill.

По словам советника, страны, участвующие в группе «Рамштайн», объединяет американское лидерство. «Она больше, чем НАТО, это около 50 стран по всему миру, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе», — уточнил он.

Как отмечает издание, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил альянсу рассмотреть возможность возглавить группировку, что рассматривается как попытка защититься от растущего влияния США в вопросе помощи Украине.

Ранее Кирби заявил, что не собирается спекулировать относительно гипотетических дискуссий, которые некоторые союзники по НАТО могут вести или не вести. Он также назвал обсуждение этого вопроса предварительным.

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      Виктория Кондратьева
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