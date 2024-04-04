Александр Головин признан лучшим футболистом «Монако» в марте

Полузащитник сборной России Александр Головин признан лучшим футболистом «Монако» в марте. Об этом сообщается в аккаунте клуба в соцсети X.

В минувшем месяце хавбек принял участие в четырех матчах чемпионата Франции. Во всех играх он выходил на поле с первых минут и отметился двумя голевыми передачами.

Головин признан лучшим игроком месяца «Монако» в четвертый раз за сезон. Ранее он был удостоен аналогичных званий в сентябре, октябре и ноябре.

Головин перешел в «Монако» в 2018 году после чемпионата мира в России. ЦСКА продал игрока за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач в 24 матчах чемпионата Франции.