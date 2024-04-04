Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:57, 4 апреля 2024Наука и техника

«Казань» отстрелялась «Калибром»

Северный флот: АПЛ «Казань» выполнила стрельбу ракетой «Калибр»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань» проекта 885М (шифр «Ясень-М») выполнила стрельбу крылатой ракетой «Калибр». Об этом со ссылкой на Северный флот сообщает ТАСС.

В рамках плановых мероприятий российской субмариной из надводного положения в Баренцевом море была поражена береговая цель на полигоне Чижа в Архангельской области.

В мае 2022 года АПЛ «Казань» отработала погружение на максимальную глубину — 600 метров — в Баренцевом море.

В июне 2021-го завод «Севмаш» на YouTube выложил ролик, в котором данная субмарина была показана изнутри.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные нанесли серию мощных ударов по Харьковской области. Какие цели им удалось поразить?

      В Кремле высказались о борьбе с паводками в регионах России

      Тигрица Елена рассталась с детьми и обрела свободу

      Лавров указал на роль русского языка для военнослужащих ВСУ

      Российский суд отправил в колонию на 12 лет уроженку Украины за госизмену

      В Госдуме отреагировали на недопуск борца к лицензионному олимпийскому турниру

      Назван необычный способ заработать на криптовалюте

      Туристка отправилась в сафари со слонами в Африке и не выжила

      Расчленившую отца во время семейного ужина россиянку отправили в СИЗО

      В Белоруссии прокомментировали возможность отказа от карт «Мир»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше