Кучеров установил рекорд НХЛ

Хоккеист Кучеров стал первым россиянином, набравшим 130 очков за сезон НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мейпл Лифс». Статистика доступна на сайте лиги.

Встреча завершилась победой «Тампы» со счетом 4:1. Кучеров набрал 130 (42+88) очков в текущем сезоне. Он стал первым россиянином в истории, который смог этого добиться. Предыдущий рекорд также принадлежал форварду и составлял 128 очков в сезоне-2018/2019.

Кучеров продолжает возглавлять гонку лучших бомбардиров НХЛ. Он на четыре очка обходит канадского форварда «Колорадо Эеланш» Натана Маккиннона, в активе которого 127 баллов за результативность.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой россиянин дважды стал обладателем Кубка Стэнли.