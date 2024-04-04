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22:13, 4 апреля 2024Спорт

«Локомотив» упрочил преимущество над «Трактором» в полуфинале Кубка Гагарина

«Локомотив» дома обыграл «Трактор» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Ярославский «Локомотив» на своей площадке обыграл челябинский «Трактор» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 4 апреля. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В составе хозяев голами отметились Артур Каюмов и Мартин Гернат. У гостей заброшенные шайбы на счету Виталия Кравцова и Ильи Карпухина. В овертайме решающую шайбу забросил Георгий Иванов.

Локомотив упрочил преимущество в полуфинале Кубка Гагарина, команда ведет в серии со счетом 2:0. Третья игра пройдет 6 апреля в Челябинске.

Обе команды никогда не выигрывали Кубок Гагарина. Во втором полуфинале играют магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист».

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      Алексей Гусев
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