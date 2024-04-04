Глава крупной букмекерской компании России задержан по делу о мошенничестве

Силовики задержали главу букмекерской компании «Мелбет» Ляпустина

Сотрудники МВД задержали главу крупной в России букмекерской компании «Мелбет» Игоря Ляпустина. Об этом сообщает РБК.

Его подозревают в мошенничестве. Следствие решает вопрос об аресте. В Тверской суд Москвы поступило ходатайство об избрании Ляпустину меры пресечения в виде заключения под стражу.

РБК называет его одним из ключевых игроков рынка букмекерских контор. «Мелбет» в 2023 году занимал девятое место в российском рейтинге.

3 апреля сообщалось об аресте главы одного из крупнейших холдингов «Россети», филиала Северного Кавказа — «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева, подозреваемого в мошенничестве на сумму 2,8 миллиарда рублей в составе организованной преступной группы.