Раскрыта сумма ущерба по делу главы букмекерской компании «Мелбет»

Главу «Мелбет» Ляпустина обвинили в хищении 90 миллионов рублей

Глава крупной букмекерской компании России задержан по делу о мошенничестве

Начало событий в новости Глава крупной букмекерской компании России задержан по делу о мошенничестве

Следствие вменяет главе букмекерской компании «Мелбет» Игорю Ляпустину хищение 90 миллионов рублей путем мошенничества. Сумму ущерба раскрыл Telegram-канал Mash.

По данным силовиков, бизнесмен нанес многомиллионный ущерб деловому партнеру Александру Градуленко — бывшему гендиректору компании «Мелофон», которой принадлежит «Мелбет». Ляпустин должен был выплатить ему деньги за долю в бизнесе, но не сделал этого.

В настоящее время Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения.

Ранее 4 апреля стало известно о задержании Ляпустина. Его называют одним из ключевых игроков рынка букмекерских контор. «Мелбет» в 2023 году занимал девятое место в российском рейтинге.