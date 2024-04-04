Минобороны заявило о поражении украинского Су-27 в ДНР

Минобороны: силы ПВО поразили украинский самолет Су-27 в районе Краматорска

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-27 в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что самолет Воздушных сил Украины удалось поразить силами ПВО в районе Краматорска. Помимо этого, также были поражены 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Помимо этого, за минувшие сутки в зоне СВО оперативно-тактической авиацией и беспилотниками был нанесен удар по складу боеприпасов и пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Мерефы Харьковской области.

Оборонное ведомство также отчитывалось о поражении украинского Су-27 в ДНР в понедельник, 1 апреля. Силы ПВО сбили его в районе населенного пункта Райское.