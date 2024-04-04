Модель Victoria's Secret приспустила бикини на фото с отдыха

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол снялась в откровенном образе на отдыхе и показала фото фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя манекенщица, известная сотрудничеством с компанией Victoria's Secret, предстала перед камерой в сером бикини с принтом в виде белых пятен. Комплект ее собственного бренда Tropic of C состоял из топа с треугольными микрочашками и трусов с заниженной талией, которые знаменитость приспустила с одной стороны, обнажив бедро.

Модель продемонстрировала стройную фигуру, позируя вполоборота и подняв вверх одну руку. Кроме того, она уложила волнами волосы и подчеркнула губы розовой помадой.

Ранее в апреле бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен снялась в купальнике с леопардовым принтом для журнала Pop Magazine.