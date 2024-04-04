Мужчинам посоветовали носить мини-шорты и леопардовые шубы

Редакторы GQ назвали леопардовый принт в мужской одежде главным трендом

Редакторы глянцевого журнала GQ назвали мужчинам главные тренды в одежде на весну и лето. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По их мнению, актуальными станут вещи с анималистичными принтами. Так, на показе марок Jil Sander и Yves Saint Laurent манекенщики носили на подиуме пальто и объемные шубы со змеиным и леопардовым орнаментом.

Кроме того, эксперты посоветовали читателям присмотреться к мини-шортам, шортам-бермудам, а также к одежде с пайетками. Во втором случае в одном образе можно сочетать несколько вещей, оформленных данными декоративными элементами.

Среди прочего, дизайнеры предлагают мужчинам сделать выбор в пользу твидовых плащей и маек в качестве второго слоя. Например, на показе бренда Ferragamo модель надел ее поверх кофты с длинными рукавами. Вдобавок трендовыми окажутся комбинезоны, вязаные лонгсливы и двубортные пиджаки. При этом последние должны быть объемными и их следует носить расстегнутыми.

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