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16:53, 4 апреля 2024Ценности

Мужчинам посоветовали носить мини-шорты и леопардовые шубы

Редакторы GQ назвали леопардовый принт в мужской одежде главным трендом

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

Редакторы глянцевого журнала GQ назвали мужчинам главные тренды в одежде на весну и лето. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По их мнению, актуальными станут вещи с анималистичными принтами. Так, на показе марок Jil Sander и Yves Saint Laurent манекенщики носили на подиуме пальто и объемные шубы со змеиным и леопардовым орнаментом.

Кроме того, эксперты посоветовали читателям присмотреться к мини-шортам, шортам-бермудам, а также к одежде с пайетками. Во втором случае в одном образе можно сочетать несколько вещей, оформленных данными декоративными элементами.

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Среди прочего, дизайнеры предлагают мужчинам сделать выбор в пользу твидовых плащей и маек в качестве второго слоя. Например, на показе бренда Ferragamo модель надел ее поверх кофты с длинными рукавами. Вдобавок трендовыми окажутся комбинезоны, вязаные лонгсливы и двубортные пиджаки. При этом последние должны быть объемными и их следует носить расстегнутыми.

В марте стилист Владислав Лисовец призвал мужчин отказаться от одного вида причесок. Так, россиянам, по мнению эксперта, следует избегать коротких стрижек как у заключенных.

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      Карина Черных
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