На Украине обвинили российских хакеров в атаке на крупнейшего оператора

СБУ обвинила российских хакеров в атаке на мобильного оператора «Киевстар»

Служба безопасности Украины (СБУ) объявит подозрения за атаку на крупнейшего мобильного оператора «Киевстар» членам хакерской группировки SandWorm, которую в СБУ называют киберподразделением российской военной разведки. Об этом заявил начальник департамента кибербезопасности ведомства Илья Витюк в разговоре с агентством «Укринформ».

По его словам, после этого материалы дела направят в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. «СБУ очень быстро аргументировала, почему это SandWorm», — сказал он.

СБУ проводит экспертизы, чтобы оценить ущерб, добавил Витюк. Он отметил, что также были направлены запросы к международным партнерам и спецслужбам для получения информации.

12 декабря жители Украины пожаловались в социальных сетях на масштабный сбой в работе местного мобильного оператора. Представили «Киевстара» заявили, что причиной сбоя стала хакерская атака. В компании сообщили, что персональные данные абонентов не были скомпрометированы.