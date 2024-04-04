Назван претендент на место IKEA

Маркетплейс «Мегамаркет» займет место IKEA во всех ТЦ Мега

Маркетплейс «Мегамаркет» появится на месте магазинов шведского бренда IKEA во всех 14 торговых центрах «Мега» в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

По словам собеседника агентства, сделка находится на финальной стадии. Получается, «Мегамаркет» займет площади ушедшего из России гипермаркета мебели и товаров для дома в ТЦ «Мега» в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде. С конца сентября 2024 года они принадлежат «Газпромбанку».

15 июня 2022 года IKEA объявила о своем уходе из России. Компания продала четыре завода и уволила всех сотрудников в стране. Активы приобрели две местные фирмы — изготовитель пиломатериалов «Лузалес» и компания «Слотекс». Отечественные мебельные производители, поставлявшие товары для IKEA, стали самостоятельно продавать созданную ими продукцию, а также выпускать новые коллекции.

