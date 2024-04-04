Первая ракетка России обыграла украинку в третьем круге турнира WTA

Россиянка Касаткина обыграла украинку Калинину в третьем круге турнира WTA

Первая ракетка России Дарья Касаткина обыграла украинку Ангелину Калинину в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциацию (WTA) в американском Чарльстоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 4 апреля и продлилась два сета. Россиянка одержала победу со счетом 6:1, 6:4. Соперницы провели на корте 1 час и 23 минуты.

В четвертьфинале Касаткина встретится с победительницей противостояния между американкой Эммой Наварро и румынкой Жаклин Кристиан. Соперницы еще не завершили свою встречу.

Касаткина занимает 11-е место в рейтинге WTA. Калинина является 33-й ракеткой мира.