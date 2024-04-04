Россиянам назвали способы научиться радоваться понедельникам

Эксперт по планированию Федосеева посоветовала начинать день с неприятных задач

Принято считать, что понедельник — день тяжелый, но некоторые советы могут спасти любое начало недели, убеждена основательница бренда канцелярии для продуктивности Remarklee и эксперт по планированию Елена Федосеева. Способы научиться радоваться понедельникам она назвала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Для начала эксперт посоветовала составить планы на неделю. По ее словам, когда они оказываются перед глазами, мозг перестает тревожиться. Для составления расписания Федосеева рекомендовала воспользоваться следующим алгоритмом. Сначала выгрузить на бумагу без какого-либо порядка и логики все свои мысли планы, идеи и задачи. Затем рассортировать их при помощи Матрицы Эйзенхауэра, благодаря которой можно определить важные и срочные задачи, дела, которые можно делегировать, то, что следует исключить из своей жизни. После необходимо равномерно распределить задачи по всей неделе.

Не забывайте планировать отдых после работы и выходные. В противном случае следующая неделя может выдаться очень сложной Елена Федосеева эксперт по планированию

Начинать день, по мнению собеседницы «Ленты.ру», продуктивнее всего с «лягушек» — самых неприятных задач, за выполнение которых совсем не хочется браться. «Составьте список таких дел и начинайте с них свой понедельник. Почему делать их лучше с утра? Все дело в физиологии. Решение неприятных задач дарит гордость за свои достижения, восторг лимбической системы и выработку гормонов радости на всю неделю вперед», — поделилась Федосеева.

Она также призвала планировать свои удовольствия. «Возьмите радость в свои руки, а не ждите, пока с вами случится что-нибудь хорошее. Самый простой способ: запланировать в течение дня перерывы для удовольствия. Например: в 11:00 я пью кофе с корицей и слушаю подкаст, в 14:30 — иду на 20-минутную прогулку, а в 19:30 — занимаюсь йогой по любимым видео-урокам из YouTube», — пояснила эксперт.

Не лишним будет — как можно чаще улыбаться. По словам Федосеевой, даже не совсем искренняя поначалу улыбка способна повлиять на наше психологическое состояние и улучшить самочувствие.

Просто попробуйте. Прервитесь и улыбайтесь не менее двух минут. Но не делайте это в моменты сильного стресса или в расстроенном настроении. А еще полезно смеяться. Так что не вините, а благодарите коллег, которые в рабочее время скидывают мемы Елена Федосеева эксперт по планированию

Вместе с тем эксперт посоветовала поменьше читать новости, чтобы сократить количество потребляемого негатива.

«Балуйте себя. Это не означает, что нужно каждый раз съедать что-то вредное и калорийное. Вы можете выбирать все новые и новые способы побаловать себя. Например: записаться на тренировку по зумбе или сделать покупку, которую давно откладывали. Не забывайте жить, радоваться и создавайте яркие моменты своими руками. Даже в понедельник», — заключила собеседница «Ленты.ру».

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