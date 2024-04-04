Популярный лейбл проверят после жалоб Моргенштерна и других артистов

Налоговая проверит «Рифмы и панчи» на дробление доходов после жалоб Моргенштерна

Налоговая проверит популярный лейбл «Рифмы и панчи» после жалоб Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) и других артистов на дробление доходов. Об этом сообщает издание Baza.

По словам адвоката Сергея Жорина, выяснилось, что владельцы лейбла Михаил Паньшин и Рим Ясавиев имеют еще две звукозаписывающие компании. Все три фирмы платят налоги по упрощенной системе, когда их суммарный доход за 2021 год превысил 500 миллионов рублей. Защитник предположил, что владельцы могут дробить бизнес, чтобы платить меньше налогов.

Отмечается, что к жалобам на лейбл присоединился музыкант Ловимомент (настоящее имя — Александр Колесов). Он заключил продюсерский договор с «Рифмами и панчами» в 2018 году, согласно которому лейбл обязывался развивать его карьеру и продвигать творчество. Также, по условиям соглашения, исполнителю полагалось вознаграждение в размере 50 процентов от доходов, полученных лейблом от его музыки. Однако денег Александр так и не получил из-за якобы больших расходов организации. При этом отчетности о доходе артиста лейбл ему не предоставил. Молодой человек подчеркнул, что собирается обращаться в суд.

Ранее Моргенштерн обвинил «Рифмы и панчи» в обмане артистов, а одноименную группу в соцсетях — в нацизме. По его словам, лейбл задолжал ему 4,5 миллиона рублей и аналогичным образом обманул и других музыкантов. В ответ «Рифмы и панчи» выложили публикацию, намекающую, что рэпер проиграл спор.