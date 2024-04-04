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22:58, 4 апреля 2024Россия

Пушков высказался о миссии НАТО на Украине

Пушков о миссии НАТО на Украине: ползучее внедрение альянса продолжается

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков оценил заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о создании миссии НАТО на Украине. Свое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

«Сначала миссия. Потом координация. Потом изучение. Потом обучение», — говорится в сообщении. Решение Варшавы Пушков счел ползучим внедрением Североатлантического альянса на Украину, которое принимает официальную форму.

4 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что страны НАТО приняли решение о создании совместной миссии на Украине. При этом он указал, что альянс напрямую не вступает в конфликт. По словам министра, благодаря миссии гораздо большее число солдат Вооруженных сил Украины будет обучаться на польской территории.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов связал создание миссии НАТО на Украине с 75-летием альянса.

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      Марина Совина
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