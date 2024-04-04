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13:59, 4 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыт размер ущерба от хищения имущества Всероссийского общества глухих

Ущерб по делу о хищении во Всероссийском обществе глухих достиг 200 млн рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Ущерб по делу о хищении имущества Всероссийского общества глухих (ВОГ) достиг более 200 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-центре МВД России.

По версии следствия, с 2015 по 2019 год действующий президент ВОГ, двое вице-президентов, помощник главы и некоторые сотрудники аппарата Центрального Правления организации заключили ряд договоров по отчуждению недвижимости общества по заведомо заниженной стоимости. Это имущество находилось в Татарстане, Новосибирской, Тверской, Омской и Калининградской областях.

Утром 20 февраля силовики приехали в офис ВОГ в Москве, где проходило совещание, в котором участвовали руководители региональных отделений. Правоохранители забрали на допрос около 20 человек. В результате некоторых из них задержали. Позднее стало известно, что руководство ВОГ, избавляясь от якобы непрофильных активов, продало несколько зданий в шести регионах по заведомо заниженной цене.

21 февраля Мещанский суд Москвы арестовал президента Всероссийского общества глухих Станислава Иванова до 8 апреля.

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