Россиянкам перечислили самые модные вещи в гардеробе на весну

«Metro.Москва»: джинсовые платья и пончо стали популярны весной

Заместитель декана Государственного университета просвещения Лада Монахова перечислила россиянкам самую модную одежду на весну. Соответствующий материал публикует «Metro.Москва».

В первую очередь специалистка посоветовала пополнить гардероб курткой или ветровкой. «Обратите внимание на модели с кулиской или поясом, капюшоном, а также модные в этом сезоне "рабочие куртки"», — уточнила она.

Помимо этого, по словам Монаховой, в текущем сезоне популярными вновь стали джинсы, джинсовые платья, куртки и юбки, которые являются универсальным вариантом для стильного повседневного образа. Среди прочего, эксперт обратила внимание на пончо.

Кроме того, собеседница издания внесла в список кардиган уютной крупной вязки или твидовый жакет, а также шарф или палантин, который дополнит внешний вид. «Из обуви особенно стильно будут смотреться резиновые оксфорды или ботфорты в стиле верховой езды», — подытожила женщина.

Ранее стилист Екатерина Казанцева назвала россиянкам самые модные цвета в одежде и ткани на весну и лето 2024 года. Специалистка рассказала, что самыми популярными в этих сезонах стали красно-коричневый, апельсиновый и пыльно-зеленый оттенки.