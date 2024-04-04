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09:16, 4 апреля 2024Силовые структуры

Российский военный отказался от участия в боевых действиях и получил срок

В Забайкалье военного осудили на два года за отказ от участия в боевых действиях

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к двум годам и трем месяцам лишения свободы военнослужащего Ширхана Магамедалиева за отказ от участия в боевых действиях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, российский военный без уважительных причин отказался уезжать в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач по приказу командира воинской части.

Фигурант будет отбывать наказание в колонии-поселении. Пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего Ачыты Сагаана за уклонение от службы.

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      Екатерина Кашурникова
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