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19:29, 4 апреля 2024Силовые структуры

Российский военный сел пьяным за руль и получил штраф

В Томске военного оштрафовали на полмиллиона рублей за пьяное вождение

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Кириллу Куроленко за вождение в пьяном виде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Военный признан виновным по статье 264.1 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») УК РФ. Он оштрафован на 550 тысяч рублей и лишен права пять лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

По данным ведомства, 10 декабря 2023 года Куроленко в Северске выпил и управлял автомобилем ГАЗ-277501.

Ранее Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к двум годам и трем месяцам лишения свободы военнослужащего Ширхана Магамедалиева за отказ от участия в боевых действиях.

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