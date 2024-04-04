В России оценили противостояние системам Patriot фразой «хорошо поработали»

Депутат Заварзин назвал работу по системам ПВО Украины приоритетом ВС РФ

Противостояние системам противовоздушной обороны (ПВО) Украины — это приоритет Вооруженных сил (ВС) России, сообщил член комитета по обороне Госдумы Виктор Заварзин. В разговоре с «Лентой.ру» депутат оценил состояние украинских систем ПВО.

«Наши очень хорошо работают по системам ПВО Вооруженных сил Украины. Это наш приоритет. Нам это удается. Мы очень хорошо поработали по Patriot и по другим системам. Идет очень серьезное изучение и разведка, нанесение ударов. Средства для этого у нас имеются», — рассказал Заварзин.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС России уничтожили украинскую ПВО до такой степени, что «свободно могут сбрасывать планирующие авиабомбы точно в цель». Он добавил, что российские авиабомбы наносят сильнейшие повреждения позициям украинских войск, из-за чего Киеву будет сложно избежать провала на фронте. Положение Украины он назвал «стратегическим поражением».

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским призвал передать Киеву все имеющиеся в мире зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. По его словам, более необходимого места для них нет.