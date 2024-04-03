На Украине призвали передать Киеву все имеющиеся в мире Patriot

Глава МИД Украины Кулеба призвал передать Киеву все имеющиеся в мире Patriot

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским призвал передать Киеву все имеющиеся в мире зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Сейчас Украина является единственной страной в мире, которая почти ежедневно защищается от атак баллистических ракет», — сказал глава ведомства.

Кулеба отметил, что все системы Patriot, которые могут быть переданы Украине, должны быть поставлены как можно скорее. По его словам, более необходимого места для них нет.

Ранее министр призвал Южную Корею предоставить Киеву ЗРК Patriot. Он обратился к правительству страны и попросил его найти способ передать эти системы. При этом ранее в Сеуле вновь заявляли, что не станут поставлять летательное оружие на Украину.