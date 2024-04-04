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09:30, 4 апреля 2024Из жизни

Старейший мужчина из Японии умер в возрасте 112 лет

Kyodo: самый старый житель Японии Гисабуро Сонобэ умер в возрасте 112 лет

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Стало известно о смерти старейшего мужчины из Японии Гисабуро Сонобэ, который также был признан самым старым в мире мужчиной. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Долгожитель скончался в конце марта в возрасте 112 лет в городе Татеяма, префектура Тиба. Семья Сонобэ отказалась раскрывать причину и точную дату его смерти.

Японец родился 6 ноября 1911 года и был последним известным жителем страны, который родился в эпоху правления императора Мэйдзи. Сонобэ долгие годы работал преподавателем японского языка и обществознания и был учителем средних классов школы. После выхода на пенсию он до 80 лет проработал библиотекарем.

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