Свыше девяти тысяч детей вывезли из Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

Гладков: свыше 9 тысяч детей вывезли из Белгородской области из-за обстрелов

Из Белгородской области вывезли свыше девяти тысяч детей из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор приграничного российского региона в Telegram-канале.

«Наши дети, 400 человек, прибыли в Вологду и Волгоград. Всего в других регионах находится более девяти тысяч маленьких жителей белгородской области», — написал губернатор.

Он добавил, что за всеми несовершеннолетними установлен контроль. Власти обрабатывают все обращения родителей, они находятся на особом контроле, отчитался глава региона.

Ранее сообщалось о восьми тысячах вывезенных из Белгородской области детей. Как отмечал губернатор, из-за напряженной обстановки несовершеннолетних вывозят в Анапу, Тулу и Ульяновск. Скоро детей начнут отправлять в Татарстан, Северную Осетию и Омскую область.