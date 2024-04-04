Украинская энергокомпания признала неспособность восстановить повреждения

Глава ДТЭК Тимченко: компания сможет восстановить ущерб только за счет поставок

Крупнейшая энергетическая компания Украины ДТЭК сможет восстановить урон объектам критической инфраструктуры только с помощью зарубежных поставок. Об этом заявил глава компании Максим Тимченко изданию The Washington Post.

Тимченко прокомментировал удары российских войск по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Он подчеркнул, что для устранения повреждений компания использовала почти все свое резервное оборудование, что влияет на сроки восстановления.

Глава украинской энергокомпании отметил, что проблема с наличием оборудования может быть решена только за счет зарубежных поставок. В качестве одного из вариантов он предложил поставки частей выведенных из эксплуатации в Европе подстанций.

Ранее Тимченко рассказал об ослаблении украинской ПВО за несколько месяцев. По его словам, Украина прикладывает много усилий для восстановления поврежденных объектов, но они могут быть разрушены снова всего одной атакой ВС России.