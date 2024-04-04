Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:56, 4 апреля 2024Бывший СССР

Украинская энергокомпания признала неспособность восстановить повреждения

Глава ДТЭК Тимченко: компания сможет восстановить ущерб только за счет поставок

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Крупнейшая энергетическая компания Украины ДТЭК сможет восстановить урон объектам критической инфраструктуры только с помощью зарубежных поставок. Об этом заявил глава компании Максим Тимченко изданию The Washington Post.

Тимченко прокомментировал удары российских войск по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Он подчеркнул, что для устранения повреждений компания использовала почти все свое резервное оборудование, что влияет на сроки восстановления.

Глава украинской энергокомпании отметил, что проблема с наличием оборудования может быть решена только за счет зарубежных поставок. В качестве одного из вариантов он предложил поставки частей выведенных из эксплуатации в Европе подстанций.

Ранее Тимченко рассказал об ослаблении украинской ПВО за несколько месяцев. По его словам, Украина прикладывает много усилий для восстановления поврежденных объектов, но они могут быть разрушены снова всего одной атакой ВС России.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные нанесли серию мощных ударов по Харьковской области. Какие цели им удалось поразить?

      Россия нанесла удар по базе иностранных наемников ВСУ

      Путин оценил риски роста безработицы в России

      ВСУ попытались атаковать левобережье Днепра

      Минобороны заявило о поражении украинского Су-27 в ДНР

      Путин пообещал продолжить индексировать минимальные зарплаты в России

      Стало известно о совместном производстве БПЛА Украиной и Латвией для ВСУ

      Россиянина остановили на границе с Казахстаном с двухметровым крокодилом

      Tesla решила построить завод в Индии

      Лавров рассказал о заманивании стран Украиной при помощи меню

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше