В Кремле высказались о борьбе с паводками в регионах России

Песков: главы регионов принимают участие в борьбе с последствиями паводков

Руководители российских регионов, которые столкнулись с паводками, лично принимают участие в борьбе с последствиями стихии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Действительно, все главы регионов, все руководство регионов на личном уровне принимает участие в борьбе с последствиями стихии. Конечно, это показывает, насколько руководство чутко реагирует на нужды тех, (...) кто попал в трудную ситуацию», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле позитивно оценивают действия губернаторов Алтайского края и Оренбургской области Виктора Томенко и Дениса Паслера, которые борются с последствиями паводков.

Всего весеннее половодье охватило 22 региона России. Подтопленными, по последним данным, вследствие паводков оказались 128 жилых домов и свыше 1,9 тысячи приусадебных участков. Самая сложная ситуация складывается в Алтайском крае. Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь людям, оказавшимся в зоне подтоплений и паводков. О ситуации ему доложили губернаторы и глава МЧС Александр Куренков.