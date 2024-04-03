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17:02, 3 апреля 2024Россия

Путин дал поручения по оказанию помощи людям в зоне паводков

Путин дал поручения по оказанию помощи людям, оказавшимся в зоне паводков

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин дал необходимые поручения по оказанию помощи людям, оказавшимся в зоне паводков и подтоплений. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что президент заслушал доклады губернатора Алтайского края Виктора Томенко и главы Оренбургской области Дениса Паслера. Помимо того, Путин провел разговор с главой МЧС России Александром Куренковым о ситуации с паводками.

«Президент дал все необходимые поручения по оказанию помощи людям, оказавшимся в зоне подтопления», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что паводками на Алтае подтоплены 254 приусадебных участка, дороги и десять домов. В результате перелива талых вод перекрыты два участка автодорог — в Родинском и Михайловском районах, подтоплен низководный мост через реку Алей в Алейском районе.

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      Никита Абрамов
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