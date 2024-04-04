В МИД напомнили НАТО о последствиях угроз безопасности России
Замглавы МИД Грушко: Россия ответит на любую угрозу безопасности со стороны НАТО
Замглавы МИД России Александр Грушко напомнил НАТО о последствиях угроз безопасности страны. Его слова приводит РИА Новости.
«Любая угроза безопасности нашей страны не останется без ответа», — сказал дипломат.
Грушко процитировал слова президента России Владимира Путина в послании Федеральному собранию. Тогда глава государства указал на судьбу интервентов и заявил, что последствия для них теперь будут гораздо более трагичными.
Путин ранее говорил во время рабочей поездки в Торжок, что у России нет планов воевать с НАТО, это просто бред.