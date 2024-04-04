В МИД России допустили выход конфликта за пределы Украины из-за авантюр НАТО

Замглавы МИД Грушко: конфликт может выйти за пределы Украины из-за авантюр НАТО

Замглавы МИД России Александр Грушко допустил, что конфликт на Украине может выйти за пределы географических рамок республики из-за авантюрных действий НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке контингента на украинскую территорию свидетельствуют о готовности к эскалации. Он назвал подобные высказывания недопустимыми в условиях, когда Запад терпит стратегическое поражение «на земле».

«В результате авантюрных действий даже одной-двух стран-членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб», — подчеркнул Грушко.

Замглавы МИД также напомнил Североатлантическому альянсу о последствиях угроз безопасности России, заявив, что любая из них не останется без ответа.

