В России сочли IKEA давно устаревшей

В Союзе торговых центров назвали формат IKEA давно устаревшим

В России сочли формат мебельных магазинов шведской сети IKEA давно устаревшим. Такую точку зрения высказала вице-президент по новым брендам Союза торговых центров Наталия Кермедчиева, передает РИА Новости.

Эксперт убеждена, что сама IKEA пересмотрела бы формат мебельного центра, если бы осталась в стране. «Рынок меняется, форматы меняются вместе с ним», — заявила Кермедчиева. Специалистка считает более актуальными фиджитал-решения — когда в физический магазин интегрированы цифровые модели. Подобные технологии уже используют в Дубае и Абу-Даби, отметила эксперт.

«Покупатель может увидеть образцы товара вживую, но другие цвета и модели, к примеру, заказать отдельно по QR-коду. Было бы здорово добавить некие интерактивные зоны для посетителей, наверняка будет предусмотрена услуга click and collect (закажи и забери — прим. «Ленты.ру»). А наличие складов внутри таких площадей позволит улучшить экономику ТЦ», — пояснила Кермедчиева.

Ранее стало известно, что площади ушедшей из России IKEA во всех торговых центрах «Мега» займет маркетплейс «Мегамаркет». По данным знакомых с переговорами источников, сделка находится на финальной стадии.