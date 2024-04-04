В США сатанист откроет заседание окружного совета молитвой

В США служителю «Храма Сатаны» позволили открыть заседание окружного совета

Служитель «Храма Сатаны» Западного Мичигана впервые откроет заседание окружного совета в США. Об этом сообщает FOX17 News.

«Мы очень рады быть частью местного сообщества и иметь возможность выступить с молитвой», — сказал глава «Храма Сатаны» Западного Мичигана Бендер Боунс.

Член «Храма Сатаны» откроет заседание совета округа Оттава 23 апреля. В мае прошлого года округ принял резолюцию о том, чтобы стать «конституционным округом» и позволить представителям любых конфессий выступать в начале заседаний. Бендер тогда выразил благодарность совету, поблагодарив его членов за инклюзивность. «Я хочу поблагодарить Совет округа и организацию Ottawa Impact за их декларацию о намерении поддерживать ценности, заложенные в нашей Конституции. Наши конституционные права — это наши самые ценные активы как граждан Соединенных Штатов, и тем более как сатанистов», — сказал Боунс.

«Воззвания и молитвы "Храма Сатаны" — это просто призывы действовать разумно и сострадательно; это призывы устранить суеверные идеи и принять решения, которые действительно приносят пользу всем, без необходимости сверхъестественного зонтика над всем этим», — объяснил Боунс.

Боунс является членом «Храма Сатаны» с 2019 года. Он подчеркивает, что доктрина «Храма Сатаны» сильно отличается от веры приверженцев Церкви Сатаны. «Мы не верим в настоящего Сатану, демонов или что-то в этом роде, — сказал Боунс. — Поэтому, когда мы произносим призыв "Слава Сатане", это, по сути, что-то вроде боевого клича. Когда я слышу, как кто-то говорит: "Слава Сатане", я слышу: "Слава нам, слава человечеству, слава людям, которые работают, чтобы сделать этот мир лучше"».

В январе член организации Reno Satanic Джейсон Миллер явился на собрание окружного совета округа Вашо, штат Невада, и выступил с молитвой, которая закончилась воззванием к Сатане. После этого одна из членов окружного совета, Клара Андриола, вышла из зала в знак протеста.