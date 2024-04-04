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06:38, 4 апреля 2024Россия

Ветер срывал обшивку, выбивал рамы и валил деревья: на Москву обрушился шторм, жертвами непогоды стали два человека

Собянин: двое человек погибли и 15 пострадали из-за штормового ветра в Москве

Фото: Globallookpress.com

На Москву обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Жертвами удара стихии стали два человека, еще 15 пострадали, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он выразил соболезнования семьям.

Мы своевременно приняли все меры оповещения. Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и других. Но, к сожалению, не обошлось без жертв

Сергей Собянин мэр Москвы

Городской глава отметил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Все службы оперативно устраняют последствия непогоды.

Как сообщила прокуратура Москвы, на улице Южнопортовая на рабочего из-за сильного ветра упал фрагмент обшивки строящегося здания. 62-летний мужчина не выжил. По факту происшествия проводится проверка.

При падении дерева на северо-западе пострадали две женщины, их на месте осмотрели врачи скорой помощи, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. На юго-востоке дерево упало на машину, находившаяся в ней жительница столицы попала в больницу.

Накануне московское управление МЧС со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидрометцентра предупредило москвичей о непогоде. Ожидалось усиление ветра с порывами до 16-21 метра в секунду.

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Из-за непогоды закрывались парки и летние веранды

Из-за непогоды Московский зоопарк, парк Горького, «Сокольники», «Коломенское», сад «Эрмитаж» и другие столичные парки были временно закрыты, отмечает официальный портал мэра Москвы. Кроме того, остановили работу летние веранды, открывшиеся с 1 апреля.

В комплексе городского хозяйства призвали москвичей воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Горожанам также рекомендовали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В Москве ликвидируют последствия непогоды

Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные конструкции.

На северо-востоке столицы временно изменили маршруты трамваев. В проезде Дежнева они задерживались из-за наклонившегося дерева, сообщил Дептранс. Для жителей организовали автобусное сообщение. В этом же районе ветер сорвал капот с грузовика «Газель».

В двух московских школах из-за сильного ветра обрушились потолки, когда окна открыли на проветривание, передает «Москва 24». Столичный Следственный комитет проводит проверку по поводу инцидентов в учебных заведениях №1550 и №1636.

В Мякинино ветер перевернул остановку, а в районе ЗИЛа на проезжую часть вынесло туалетную кабинку. В Некрасовке мусорные контейнеры сдуло на парковку, они ударились о находящиеся там автомобили. В корпусе Всероссийской академии внешней торговли обвалилась облицовка. В Лианозово на Алтуфьевском шоссе ветром выбило раму. На Волоколамской в строящемся здании выбило стеклопакеты. На Мосфильмовской улице шторм повалил электросамокаты на парковке.
В Балашихе ветер унес забор прямо на прохожего, кадры опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

Также в одном из районов с крыши рухнул лист металла, когда внизу проходили женщина с ребенком. Матери чудом удалось заметить опасность, она успела оттащить девочку.

В Орехово-Борисово Южном с дома сдуло рубероид, он накрыл автомобиль. На Авиационной улице забор упал на припаркованные машины и повредил их. На Ивановской улице огромная ель рухнула прямо на дорогу, упавшее дерево повредило вывески на здании в подмосковном Подольске.

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Циклон постепенно уходит из столицы

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что циклон постепенно уходит из столицы на северо-восток. Ее слова приводит NEWS.ru.

4 апреля ветер будет менее порывистым, но более холодным. Этот циклон постепенно уходит на северо-восток, поэтому в ряде регионов России, например Костромской и Ярославской областях, ветреная погода еще сохранится в течение пары дней

Татьяна Поздняковаведущий специалист информационного портала «Метеоновости»

По словам синоптика, в Москве и области в ближайшие дни ожидаются дожди, в регионах возможны грозы.

Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что 3 по 7 апреля в нескольких регионах России ожидается аномально холодная погода. Речь идет о нескольких регионах Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, а также Урала и Сибири.

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      Марина Совина
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