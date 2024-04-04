Власти опровергли данные о готовящихся терактах в Новороссийске

Власти Новороссийска опровергли данные о готовящихся терактах в школах

Информация о том, что неизвестные собираются устроить теракты в школах Новороссийска, не соответствует действительности. Об этом сообщила местная администрация в Telegram.

Фейки о терактах распространились среди родителей учащихся нескольких школ. Они получили сообщения о готовящихся на следующий день нападениях на образовательные учреждения. «Специалисты пресс-службы администрации Новороссийска сегодня объехали школы города и записали видео, чтобы опровергнуть фейковую информацию, охватившую накануне родительские чаты и социальные сети», — говорится в сообщении.

Чиновники записали видео из четырех школ, рассказав, что там дежурит охрана и идет учебный процесс. Родителей детей призвали не паниковать и доверять информации из проверенных источников.

После теракта в «Крокусе» Россию накрыла волна ложных звонков о минировании различных учреждений. Как объяснила депутат Госдумы Светлана Журова, волны звонков всегда наблюдались после крупных терактов. Цель таких акций — запугивание, добавила она.