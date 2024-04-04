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08:41, 4 апреля 2024Мир

Власти Зимбабве ввели режим бедствия из-за засухи

Президент Зимбабве Мнангагва объявил бедствие из-за катастрофической засухи

Фото: Shaun Jusa / XinHua / Globallookpress.com

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил в стране режим национального бедствия из-за катастрофической засухи, вызванной феноменом Эль-Ниньо, когда температура поверхности воды в Тихом океане аномально возрастает. Об этом он сообщил на странице в соцсети X.

«Мы мобилизуем ресурсы для оказания помощи пострадавшим общинам и смягчения последствий этого стихийного бедствия. Мы солидарны в эти трудные времена», — заявил лидер африканской страны.

По сообщению The Guardian, на недавней пресс-конференции Мнангаве отметил, что из-за засухи 2,7 миллионам жителей Зимбабве будет не доставать еды в 2024 году, стране понадобится 2 миллиарда долларов, чтобы смягчить последствия бедствия.

Ранее ученые Университета штата Нью-Йорк в Олбани и Нанкинского университета информационных наук и технологий в Китае объяснили возникновение аномально жаркой погоды. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Science Advances, таяние арктического льда способствует усилению амплитуды Эль-Ниньо.

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      Семен Александров
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