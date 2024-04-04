Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:26, 4 апреля 2024Наука и техника

Водоизмещение российских фрегатов проекта 22350М предложили увеличить

КГНЦ: водоизмещение фрегатов проекта 22350М можно увеличить на 30 процентов

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Водоизмещение российских перспективных фрегатов проекта 22350М можно увеличить на 30 процентов. С таким предложением выступил научный руководитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Половинкин. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист назвал фрегаты проектов 22350 и 22350М принципиально разными кораблями. «Проект 22350М — это другой корабль. На нем увеличено водоизмещение более чем на 30 процентов, на нем изменена архитектура корпуса, изменены движитель, система успокоителя качки», — сказал руководитель.

Материалы по теме:
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

Увеличение водоизмещения перспективных кораблей Половинкин объяснил необходимостью размещения на нем всех типов ракетного и артиллерийского вооружений. «С моей точки зрения, такой корабль флоту нужен», — резюмировал руководитель.

В феврале прошлого года агентство со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщило, что фрегаты проекта 22350М оснастят сверхдальними зенитными ракетами комплекса «Полимент-Редут», позволяющими поражать цели на расстоянии 400 километров. Собеседник напомнил, что в настоящее время «Полимент-Редут» применяет ракеты, способные поражать цели на дальности 150 километров.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанный за несколько часов до атаки на «Крокус» чеченец совершил суицид в полиции. Был ли он причастен к теракту?

      Украинцы назвали самую большую угрозу для развития страны

      Турция экстрадировала россиянина по делу о вымогательстве 200 миллионов рублей

      Суд отклонил просьбу следствия об аресте главы букмекерской компании «Мелбет»

      Назван самый массовый вид спорта в России

      В Азербайджане указали Франции на образец позиции по Карабаху

      В США опровергли принуждение Индии к отказу от российской нефти

      Названы неожиданные свойства яблок

      Водоизмещение российских фрегатов проекта 22350М предложили увеличить

      В WhatsApp появится новая функция

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше