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17:09, 4 апреля 2024Мир

Захарова предупредила о возможных похищениях россиян на Олимпиаде в Париже

Захарова: во время Олимпиады в Париже возможны похищения и задержания россиян

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

На Олимпийских играх в Париже возможны провокации против россиян, в том числе похищения и задержания. Об этом предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Матч ТВ».

«Нашим гражданам, которые планировали прибыть на Олимпиаду, нужно быть крайне осторожными, потому что возможны провокации, незаконные задержания, в том числе похищения людей, так, как это происходило с нашими соотечественниками все эти годы», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что Франция «на полную катушку» способствует тому, чтобы пребывание граждан России на Играх стало «максимально затрудненным».

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским спортсменам будут не рады на Олимпиаде. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков раскритиковал Международный олимпийский комитет из-за отсутствия реакции на эти высказывания.

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      Елизавета Мытарева
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