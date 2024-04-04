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16:27, 4 апреля 2024Интернет и СМИ

Звезда «Что было дальше?» раскрыл подробности общения с Хасбиком

Участник «Что было дальше?» Масаев заявил, что Хасбик шутил над его лишним весом

Кадр: «Тимур Джанкёзов» / YouTube

Участник популярного интернет-шоу «Что было дальше?» («ЧБД»), юморист Тамби Масаев рассказал, что блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, шутил над его лишним весом. Подробности общения с блогером он раскрыл в подкасте «Диалоги» комика Тимура Джанкезова, доступном на YouTube.

Масаев признался, что Хасбик, участвовавший в «ЧБД» в качестве гостя, много шутил о его весе. «Подкалывал меня. Там всегда, что бы я ни сделал, [Хасбик] говорил: "Аккуратно, потом кран вызывать". Это добивка любой шутки», — высказался звезда проекта.

При этом комик подчеркнул, что от общения с Хасбиком у него остались приятные впечатления.

Ранее другой юморист из «Что было дальше?», стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал, как покатал Хасбика на коленях перед съемками. По словам Сабурова, блогер сам сел на колени к Сабурову, который находился за рулем автомобиля.

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      Мария Большакова
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