Звезду первой в России лиги кулачных боев приговорили за хранение оружия

Звезду кулачной лиги Hardcore Fighting Муртазалиева приговорили к 3,2 года

Суд приговорил звезду первой в России лиги кулачных боев Hardcore Fighting Сиражудина Муртазалиева к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Спортсмена признали виновным по статье 222 («Незаконные приобретение, хранение и ношение оружия») УК РФ.

По данным канала, ранее Муртазалиев хвастался в своих социальных сетях, что ходит с оружием даже в спортивный зал. В июле 2023 года дома у осужденного нашли пистолет Retay 17 9-мм калибра, который был переделан в огнестрельный. В суде боец заявил, что приобрел оружие в интернете. По его словам, он не знал, что Retay боевой.

Ранее у еще одного бойца Hardcore Fighting Кирилла Самброса обнаружили наркотики.