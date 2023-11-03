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10:22, 3 ноября 2023Спорт

У российского бойца обнаружили наркотики

У российского спортсмена из кулачных боев Кирилла Самброса обнаружили наркотики

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

У российского спортсмена Кирилла Самброса, выступающего в организующем кулачные бои промоушене Hardcore Fighting, обнаружили наркотики. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

В вещах 25-летнего бойца был обнаружен сверток с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это 0,97 грамма мефедрона. Теперь спортсмену грозит возбуждение уголовного дела за хранение наркотиков.

Самброса задержали в Москве 2 ноября. Он ехал в такси, которое остановили сотрудники полиции. Во время проверки спортсмен нервничал, поэтому правоохранители решили его досмотреть и обнаружили сверток.

1 ноября стало известно о задержании полицейскими бывшего игрока сборной России Алексея Бугаева. При себе у него оказался пакет с наркотическим веществом. В отношении Бугаева было возбуждено уголовное дело по статье о торговле наркотиками в крупном размере.

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      Андрей Стрельцов
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